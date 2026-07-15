Duquesa celebrou indicação à Melhor Série de Estilo de Vida por 'Com Amor, Meghan' - Reprodução/Instagram

Duquesa celebrou indicação à Melhor Série de Estilo de Vida por 'Com Amor, Meghan'Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2026 11:40 | Atualizado 15/07/2026 12:06

Rio – Meghan Markle, de 44 anos, recebeu sua primeira indicação ao Emmy com a série "Com Amor, Meghan". A Duquesa de Sussex comemorou a novidade nas redes sociais, nesta quarta-feira (15).



Na legenda da publicação, a atriz agradeceu à equipe que trabalhou com ela na produção. "Muitos parabéns à incrível equipe, aos produtores e a todos que trabalharam em ‘Com Amor, Meghan’. Estamos indicados ao Emmy de Melhor Série de Estilo de Vida!", escreveu.



A série foi lançada em 2025, e em sua primeira semana após a estreia chegou à lista global das produções mais assistidas da Netflix, alcançando o Top 10. "Com Amor, Meghan" traz temáticas do cotidiano ao protagonismo. A produção acompanha Markle enquanto ela fala sobre gastronomia, jardinagem, decoração, hospitalidade, bem-estar, entre outros.



Entre os convidados do programa, estão nomes como Mindy Kaling e Chrissy Teigen, para além de participações do marido da duquesa, o Príncipe Harry, e de sua mãe, Doria Ragland.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa