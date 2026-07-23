Ricky Martin aparece junto a família e amiga, Esther Cañadas, em novas fotos - Reprodução/Instagram

Ricky Martin aparece junto a família e amiga, Esther Cañadas, em novas fotosReprodução/Instagram

Publicado 23/07/2026 15:38

Rio – Ricky Martin, de 54 anos, mostrou registros de viagem em família em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (23). O cantor aproveitou passeio em Ibiza, ilha na Espanha e destino popular no verão europeu.



Entre as imagens, ele aparece em barco, visitando praias na região. Nelas, também está presente a modelo espanhola Esther Cañadas, de 49, amiga de longa data do artista, e um dos filhos mais novos do artista.

Ricky Martin é pai de Matteo e Valentino, irmãos gêmeos de 17 anos, de Lucia, de sete, e de Renn, de seis. Os últimos são resultado do relacionamento com o cantor Jwan Yosef, de 41.



Em legenda da publicação, ele celebrou o momento em família, "Dias lindos em Ibiza com a família. Porque cuidamos uns dos outros. Essencial para a alma. Amo você, Esther Cañadas! Voltamos à estrada amanhã! Show em Huelva!".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa