Anitta se emocionou ao assistir pronto, pela primeira vez, seu novo projeto audiovisual 'Equilibrivm II'ReproduÃ§Ã£o / Instagram
"E aí, galera, acabei de assistir, finalizado, o nosso lançamento de hoje. Eu estou muito emocionada, gente. É o trabalho mais lindo que eu já fiz em toda a minha vida. É o trabalho mais lindo que eu já vi", declarou.
A Anitta chorando por causa do seu álbum novo.— Nazaré Amarga (@NazareAmarga) July 23, 2026
Vai ser um acontecimento viu. 30 minutos de curta-metragem. pic.twitter.com/ehPQa59iUb
A artista contou que o projeto reúne mais de 30 minutos de duração e disse acreditar que o público também será tocado pelo resultado. "Tem muita mensagem, muita importância, muita beleza. Eu acho que vocês vão se emocionar também. Eu acabei de assistir e não paro de chorar", afirmou.
"Equilivrium II" dá sequência ao álbum apresentado em abril e amplia a proposta espiritual e intimista do projeto. As músicas do novo álbum chegam nas plataformas de streaming, nesta quinta, às 21h. Artistas como Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart’nália, MC Tha, Alexandre Carlo, Mestrinho, King Saints, o duo de produtores Los Brasileros, Katú Mirim, Letícia Fialho, Brô MC’s, Kbrum e Grupo Ofá participam deste trabalho.
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Em agosto, Anitta levará o repertório de "Equilivrium" para uma turnê com apresentações previstas em cidades como Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Niterói e Salvador. A artista já adiantou que os shows terão foco no novo projeto e não incluirão os grandes sucessos de outras fases de sua carreira.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa