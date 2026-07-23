Anitta se emocionou ao assistir pronto, pela primeira vez, seu novo projeto audiovisual 'Equilibrivm II' - ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Anitta se emocionou ao assistir pronto, pela primeira vez, seu novo projeto audiovisual 'Equilibrivm II'ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Publicado 23/07/2026 14:01

Rio - Anitta não segurou a emoção ao assistir pela primeira vez ao audiovisual de "Equilivrium II" , segunda parte de seu projeto mais pessoal, que será lançado na noite desta quinta-feira (23). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cantora aparece emocionada e diz que o trabalho é o mais bonito que já realizou.

A Anitta chorando por causa do seu álbum novo.



Vai ser um acontecimento viu. 30 minutos de curta-metragem. pic.twitter.com/ehPQa59iUb — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) July 23, 2026 "E aí, galera, acabei de assistir, finalizado, o nosso lançamento de hoje. Eu estou muito emocionada, gente. É o trabalho mais lindo que eu já fiz em toda a minha vida. É o trabalho mais lindo que eu já vi", declarou.



A artista contou que o projeto reúne mais de 30 minutos de duração e disse acreditar que o público também será tocado pelo resultado. "Tem muita mensagem, muita importância, muita beleza. Eu acho que vocês vão se emocionar também. Eu acabei de assistir e não paro de chorar", afirmou. "E aí, galera, acabei de assistir, finalizado, o nosso lançamento de hoje. Eu estou muito emocionada, gente. É o trabalho mais lindo que eu já fiz em toda a minha vida. É o trabalho mais lindo que eu já vi", declarou.A artista contou que o projeto reúne mais de 30 minutos de duração e disse acreditar que o público também será tocado pelo resultado. "Tem muita mensagem, muita importância, muita beleza. Eu acho que vocês vão se emocionar também. Eu acabei de assistir e não paro de chorar", afirmou.





"Equilivrium II" dá sequência ao álbum apresentado em abril e amplia a proposta espiritual e intimista do projeto. As músicas do novo álbum chegam nas plataformas de streaming, nesta quinta, às 21h. Artistas como Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart’nália, MC Tha, Alexandre Carlo, Mestrinho, King Saints, o duo de produtores Los Brasileros, Katú Mirim, Letícia Fialho, Brô MC’s, Kbrum e Grupo Ofá participam deste trabalho. LEIA MAIS: Pabllo Vittar anuncia novo álbum 'Lost in Lust' "Equilivrium II" dá sequência ao álbum apresentado em abril e amplia a proposta espiritual e intimista do projeto. As músicas do novo álbum chegam nas plataformas de streaming, nesta quinta, às 21h. Artistas como Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart’nália, MC Tha, Alexandre Carlo, Mestrinho, King Saints, o duo de produtores Los Brasileros, Katú Mirim, Letícia Fialho, Brô MC’s, Kbrum e Grupo Ofá participam deste trabalho.







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A primeira parte de "Equilivrium", lançada em abril, trouxe 15 músicas que misturam funk, samba, MPB e afrobeat. Segundo Anitta, o álbum nasceu após um período de pausa e de reavaliação pessoal iniciado em 2022. Grande parte das canções foi gravada em sua casa, no Rio de Janeiro, e, desde o anúncio do projeto, a cantora o define como o trabalho mais autoral de sua carreira.



Em agosto, Anitta levará o repertório de "Equilivrium" para uma turnê com apresentações previstas em cidades como Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Niterói e Salvador. A artista já adiantou que os shows terão foco no novo projeto e não incluirão os grandes sucessos de outras fases de sua carreira.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa