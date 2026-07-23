Juliette falou sobre diagnóstico de endometriose - Reprodução/Instagram

Juliette falou sobre diagnóstico de endometriose Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2026 20:53

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"Recentemente fui fazer um exame por outro motivo de saúde e nele apareceram alguns focos de endometriose. Eu nem fazia ideia! Sempre tive meu ciclo super 'normal', nunca senti nada muito diferente, então fiquei bem surpresa. Minha ginecologista viu, confirmou, me explicou melhor e agora vou começar o tratamento", escreveu no X, antigo Twitter.

A vencedora do "BBB 21" se aprofundou nos estudos para compreender o problema de saúde. "E desde então eu estou nessa de ler, estudar, ouvir podcast, tentar entender melhor tudo isso… Porque até então eu realmente não entendia nada... E hoje, do nada, meu fluxo veio e eu senti uma dor diferente", relatou.

Juliette destacou como o diagnóstico ainda é negligenciado na sociedade. "É muito doido isso, né? E quanto mais eu vejo sobre o assunto, mais eu penso como algo tão comum no corpo feminino ainda é tão pouco falado... Parece que por ser uma coisa que afeta pessoas com útero, muita coisa acaba sendo ignorada ou normalizada", concluiu.