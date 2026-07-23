Juliana Paes e Marina Ruy Barbosa recordaram a novela ’Totalmente Demais’ - Reprodução/Instagram

Juliana Paes e Marina Ruy Barbosa recordaram a novela ’Totalmente Demais’Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2026 17:13

Rio - Marina Ruy Barbosa compartilhou um vídeo nesta quinta-feira (23) dançando a música de abertura da novela "Totalmente Demais" (2015), exibida pela TV Globo, ao lado de Juliana Paes. Na trama, as artistas interpretaram as personagens Eliza e Carolina, respectivamente.

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O registro foi gravado nos bastidores de uma campanha publicitária das atrizes. Marina e Juliana aparecem usando um roupão branco e produzidas para o projeto.

Escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, a trama acompanha a história de Elisa (Marina Ruy Barbosa), que foge de casa após assédio do padrasto e conhece Jonatas (Felipe Simas). Ela tenta mudar de vida por meio do concurso Garota Totalmente Demais e ganha o apoio de Arthur (Fábio Assunção). Já Carolina (Juliana Paes) arma para sabotar a jovem devido ao interesse do ex-parceiro na candidata.