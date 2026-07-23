Gominho abriu mão da própria vida para cuidar de Preta Gil - Reprodução/Instagram

Gominho abriu mão da própria vida para cuidar de Preta Gil Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2026 16:10

Rio - Dias após a exibição do documentário "Preta – Eu Não Ando Só", na TV Globo , Gominho relembrou o período em que abriu mão de sua rotina para se dedicar aos cuidados da cantora, que faleceu em julho do ano passado por complicações de um câncer de intestino.

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"Eu fico pensando que se as pessoas se comoveram com esse doc de horas, imaginem se soubessem das entranhas de três anos vividos. Ter entregue todo meu tempo em prol de minha amiga irmã foi a coisa mais profunda, densa e deliciosa das experiências de ser humano", escreveu no X, antigo Twitter.

O apresentador do TVZ, do Multishow, destacou as lições sobre amizade que tirou após o momento delicado. "Se dedicar ao outro por puro amor, independente da situação me trouxe um aprendizado astral e mais gana ainda pela vida e vidas que me cerca! Preta sempre ensina!", concluiu.

"Preta Gil - Eu Não Ando Só" faz parte do projeto "Quanto Mais Preta Melhor", que ainda inclui a série documental "Meu Nome é Preta", do Globoplay. O longa nasceu de um pedido da cantora, que decidiu registrar a própria jornada contra o câncer, utilizando principalmente imagens captadas por celular, muitas feitas por ela mesma.

