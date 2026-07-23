Alexandre Frota reage ao ser chamado de 'gostosão sem limites' por Claudia Raia - Reprodução / Youtube / Instagram

Alexandre Frota reage ao ser chamado de 'gostosão sem limites' por Claudia RaiaReprodução / Youtube / Instagram

Publicado 23/07/2026 12:58





O assunto surgiu quando Frota comentou as mudanças que adotou ao longo da vida e admitiu que já não dava tanta importância a algumas práticas, como manter uma dieta. Lucas Salles, um dos apresentadores da atração, aproveitou o tema para recordar a declaração de Claudia.



"Viver uma vida sem limites me faz lembrar que uma antiga parceria sua disse que você era um 'gostoso sem limites'. São palavras da Claudia Raia, com quem você foi casado. E ela foi categórica, Frota. Gostoso, a gente entende, mas o que quer dizer 'sem limite'?", perguntou.



Frota respondeu sem rodeios e surpreendeu os integrantes da bancada. "É porque era todo dia, eu sentava a borracha, né?", declarou. "Eu não esperava", confessou Salles, enquanto Marcelo Batista e Mini Ruth riram da revelação.



Na sequência, Marcelo perguntou sobre a relação de Frota com a influenciadora fitness e empresária Fabiana Frota. "Você já casou o quê? Cinco vezes? E o que a Fabiana tem que as outras não tinham para segurar esse 'gostoso sem limite'?", brincou o locutor.



O ator afirmou que conheceu a mulher em uma fase na qual já pretendia abandonar a rotina de festas e excessos. "A Fabiana veio em um momento da minha vida que eu estava pendurando a chuteira, o meião, o shorts, a camisa. Eu já tinha feito de tudo, viajado o mundo, viajado o país, eu tinha feito tudo o que eu queria e não queria. Já tinha namorado todo mundo que eu queria e não queria também, então é isso. Eu acalmei, parei", explicou.



Frota também comparou o comportamento atual com o estilo de vida que levava no passado. "Eu vejo aquele Alexandre Frota do passado e, cara, eu sou muito diferente hoje em dia. Eu parei com o Alexandre [que saía todo dia]. A gente estava em festa de segunda a segunda, na noite, totalmente sem destino. Eu tive uma vida assim e depois eu optei por não ficar [saindo]", detalhou.



Segundo ele, o medo de morrer foi decisivo para a mudança. Frota ainda relembrou o período em que enfrentou problemas com drogas. "Chegou uma hora que eu achei que ia morrer. Eu não queria acabar como o Chorão [vocalista da banda Charlie Brown Jr.] acabou, sabe? Eu tive uma passagem muito grande com drogas também. Hoje eu estou livre já, há muitos anos. E eu vim pensando, hoje eu tenho uma filha linda, bela, então eu realmente acalmei", declarou. Rio - Alexandre Frota reagiu ao ser chamado de "gostoso sem limites" por Claudia Raia , com quem foi casado entre 1986 e 1989. Durante participação no programa "Sobremesa TMC", exibido nesta quarta-feira (22), o ator explicou de forma explícita o significado da expressão usada pela ex-mulher.O assunto surgiu quando Frota comentou as mudanças que adotou ao longo da vida e admitiu que já não dava tanta importância a algumas práticas, como manter uma dieta. Lucas Salles, um dos apresentadores da atração, aproveitou o tema para recordar a declaração de Claudia."Viver uma vida sem limites me faz lembrar que uma antiga parceria sua disse que você era um 'gostoso sem limites'. São palavras da Claudia Raia, com quem você foi casado. E ela foi categórica, Frota. Gostoso, a gente entende, mas o que quer dizer 'sem limite'?", perguntou.Frota respondeu sem rodeios e surpreendeu os integrantes da bancada. "É porque era todo dia, eu sentava a borracha, né?", declarou. "Eu não esperava", confessou Salles, enquanto Marcelo Batista e Mini Ruth riram da revelação.Na sequência, Marcelo perguntou sobre a relação de Frota com a influenciadora fitness e empresária Fabiana Frota. "Você já casou o quê? Cinco vezes? E o que a Fabiana tem que as outras não tinham para segurar esse 'gostoso sem limite'?", brincou o locutor.O ator afirmou que conheceu a mulher em uma fase na qual já pretendia abandonar a rotina de festas e excessos. "A Fabiana veio em um momento da minha vida que eu estava pendurando a chuteira, o meião, o shorts, a camisa. Eu já tinha feito de tudo, viajado o mundo, viajado o país, eu tinha feito tudo o que eu queria e não queria. Já tinha namorado todo mundo que eu queria e não queria também, então é isso. Eu acalmei, parei", explicou.Frota também comparou o comportamento atual com o estilo de vida que levava no passado. "Eu vejo aquele Alexandre Frota do passado e, cara, eu sou muito diferente hoje em dia. Eu parei com o Alexandre [que saía todo dia]. A gente estava em festa de segunda a segunda, na noite, totalmente sem destino. Eu tive uma vida assim e depois eu optei por não ficar [saindo]", detalhou.Segundo ele, o medo de morrer foi decisivo para a mudança. Frota ainda relembrou o período em que enfrentou problemas com drogas. "Chegou uma hora que eu achei que ia morrer. Eu não queria acabar como o Chorão [vocalista da banda Charlie Brown Jr.] acabou, sabe? Eu tive uma passagem muito grande com drogas também. Hoje eu estou livre já, há muitos anos. E eu vim pensando, hoje eu tenho uma filha linda, bela, então eu realmente acalmei", declarou.

Claudia Raia relembrou casamento com Frota



A expressão "gostoso sem limites" foi usada por Claudia Raia durante uma participação no videocast "Close Errado", comandado por Jana Rosa e Camila Fremder. Na ocasião, a atriz relembrou a primeira vez que desfilou pela Beija-Flor de Nilópolis, no Carnaval de 1985.



"Na primeira vez que eu saí na Beija-Flor, eu saí como Eva no Paraíso, com Alexandre Frota como Adão... Abafa", disse. Jana Rosa, no entanto, destacou a popularidade do casal naquela época. "Abafa, mas era muito ref [referência], era um casal ref nos anos 80", afirmou. Claudia, então, elogiou o ex-marido. "Bom! Bom até porque fui eu que escolhi, né? Ele era um lindo, um gostoso. Um gostoso sem limites", definiu.