João Gomes e Ary Mirelle foram para um encontro a dois e cantor dormiu no final da noiteReprodução / Instagram
Na legenda da publicação, Ary não perdeu a oportunidade de fazer piada com a situação. "No date de hoje, ele ficou bêbado e foi dormir. Prometeu tudo e não entregou nada", escreveu, em tom divertido.
Nos registros, João aparece cantando em voz alta, interpretando trechos de músicas e até brincando sobre o próprio estado. Em um dos momentos, Ary se diverte com a cena e dispara: "Amor, você está com um olho doido! (...) Que mico! Que mico!".
O cantor ainda continua cantarolando durante o passeio e, em outro trecho, comenta em tom descontraído: "Eu queria ter uma arma para quando tocasse uma música dessa, eu atirasse para cima assim: pá! pá! pá!".
Já de volta ao hotel, João tenta convencer a mulher a permanecer acordada. "Vai dormir não, amor. Não vai", pede. Ary responde que está com sono, enquanto ele insiste: "Não faça isso comigo!".
A insistência, porém, não durou muito. Na imagem seguinte, publicada por Ary Mirelle, o cantor aparece completamente adormecido na cama, encerrando a noite de forma bem diferente do que havia prometido.
Os seguidores entraram na brincadeira nos comentários da publicação. "Isso é IA", respondeu o próprio João Gomes, aos risos. Já a influenciadora Paz Sarinha escreveu: "Eu amo". Jeeh Nascimento também reagiu com emojis de risada.
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa