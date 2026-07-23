João Gomes e Ary Mirelle foram para um encontro a dois e cantor dormiu no final da noite - Reprodução / Instagram

João Gomes e Ary Mirelle foram para um encontro a dois e cantor dormiu no final da noiteReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2026 11:46

Rio - João Gomes , de 23 anos, divertiu os seguidores, nesta quinta-feira (23), ao protagonizar uma sequência de vídeos publicados por Ary Mirelle após um encontro romântico do casal. Depois de mostrar o cantor animado, cantando, dançando e brincando durante a noite, a influenciadora revelou que ele acabou dormindo assim que os dois chegaram ao quarto.

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Na legenda da publicação, Ary não perdeu a oportunidade de fazer piada com a situação. "No date de hoje, ele ficou bêbado e foi dormir. Prometeu tudo e não entregou nada", escreveu, em tom divertido.



Nos registros, João aparece cantando em voz alta, interpretando trechos de músicas e até brincando sobre o próprio estado. Em um dos momentos, Ary se diverte com a cena e dispara: "Amor, você está com um olho doido! (...) Que mico! Que mico!".



O cantor ainda continua cantarolando durante o passeio e, em outro trecho, comenta em tom descontraído: "Eu queria ter uma arma para quando tocasse uma música dessa, eu atirasse para cima assim: pá! pá! pá!".



Já de volta ao hotel, João tenta convencer a mulher a permanecer acordada. "Vai dormir não, amor. Não vai", pede. Ary responde que está com sono, enquanto ele insiste: "Não faça isso comigo!". Na legenda da publicação, Ary não perdeu a oportunidade de fazer piada com a situação. "No date de hoje, ele ficou bêbado e foi dormir. Prometeu tudo e não entregou nada", escreveu, em tom divertido.Nos registros, João aparece cantando em voz alta, interpretando trechos de músicas e até brincando sobre o próprio estado. Em um dos momentos, Ary se diverte com a cena e dispara: "Amor, você está com um olho doido! (...) Que mico! Que mico!".O cantor ainda continua cantarolando durante o passeio e, em outro trecho, comenta em tom descontraído: "Eu queria ter uma arma para quando tocasse uma música dessa, eu atirasse para cima assim: pá! pá! pá!".Já de volta ao hotel, João tenta convencer a mulher a permanecer acordada. "Vai dormir não, amor. Não vai", pede. Ary responde que está com sono, enquanto ele insiste: "Não faça isso comigo!".





A insistência, porém, não durou muito. Na imagem seguinte, publicada por Ary Mirelle, o cantor aparece completamente adormecido na cama, encerrando a noite de forma bem diferente do que havia prometido.



Os seguidores entraram na brincadeira nos comentários da publicação. "Isso é IA", respondeu o próprio João Gomes, aos risos. Já a influenciadora Paz Sarinha escreveu: "Eu amo". Jeeh Nascimento também reagiu com emojis de risada. LEIA MAIS: Ary Mirelle revela condição para aumentar a família com João Gomes A insistência, porém, não durou muito. Na imagem seguinte, publicada por Ary Mirelle, o cantor aparece completamente adormecido na cama, encerrando a noite de forma bem diferente do que havia prometido.Os seguidores entraram na brincadeira nos comentários da publicação. "Isso é IA", respondeu o próprio João Gomes, aos risos. Já a influenciadora Paz Sarinha escreveu: "Eu amo". Jeeh Nascimento também reagiu com emojis de risada.