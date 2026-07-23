Laís Caldas - Reprodução/Instagram

Laís Caldas Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2026 19:11

Rio - Laís Caldas, de 34 anos, abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta quinta-feira (23) e comentou sobre maternidade. Mãe de Alice, de um mês, a ex-integrante do "BBB 22" abriu o jogo sobre o maior desafio após o nascimento da primeira filha

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"Para mim, o que está sendo mais desafiador é a privação de sono e as cólicas da Alice. Para mim está sendo o pior até agora. Mas, aos poucos as coisas vão ajustando, tudo é fase. É umas das coisas que eu acho mais difíceis para as mães", disse nos Stories.

A médica revelou como são as madrugadas com a bebê. "Tem noite que é um pouquinho melhor e outras nem tanto, mas depende. Essa noite foi mais ou menos. É isso! Até ela adaptar a rotina do sono... é difícil", afirmou.

Alice é fruto do casamento de Laís Caldas com Gustavo Marsengo. Os dois se conheceram no reality show e oficializaram a união no civil em fevereiro do ano passado. Já a cerimônia religiosa ocorreu em setembro no interior de São Paulo.