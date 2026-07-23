Xuxa - Brazil News

XuxaBrazil News

Publicado 23/07/2026 16:22 | Atualizado 23/07/2026 16:24

Rio - Xuxa voltou a comentar sobre o fim da amizade com uma ex-paquita. A eterna Rainha dos Baixinhos disse — durante evento sobre sua turnê "O Último Voo da Nave", que estreia neste sábado (25), em São Paulo — que só deixou de falar com uma ex-assistente de palco por não tolerar homofobia.

"Muita gente fala: 'A Xuxa deixou de falar com alguma paquita por causa de política'. Não, eu só deixo de falar com paquita se é homofóbica. Para mim, eu não suporto isso. Homofobia não dá para mim", contou ela durante entrevista a Hugo Gloss.

A apresentadora cortou relações com Andréa Sorvetão em 2021 após 35 anos de amizade. Sorvetão e o marido, o cantor Conrado, postaram um vídeo se declarando "um casal de cristãos, héteros e tradicional" antes do afastamento entre elas.

A turnê de Xuxa vai contar com a participção de 13 ex-paquitas. Entre elas: Andréa Veiga, Ana Paula Guimarães (Catú), Roberta Cipriani, Priscilla Couto, Tatiana Maranhão, Cátia Paganote (Miúxa), Juliana Baroni, Bianca Rinaldi, Caren Lima, Andrezza Cruz e Joana Mineiro.