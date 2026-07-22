Xuxa atende fãs após ensaio de show em São Paulo Kelin Gnoatto / Brazil News
O projeto celebra diferentes fases da carreira da artista e marca a despedida da nave que se tornou um dos principais símbolos de sua trajetória. Com palco em 360 graus, o show terá sucessos, Paquitas, personagens marcantes e referências a programas como "Xou da Xuxa", "Xuxa Park" e "Planeta Xuxa", além de produções como "Lua de Cristal" e "Xuxa Só Para Baixinhos".
A estreia ocorre neste sábado (25), no Nubank Parque, em São Paulo. Após duas apresentações na capital paulista, a turnê seguirá para Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, onde será encerrada no Maracanã, em dezembro.
25 de julho de 2026 — São Paulo, Nubank Parque
31 de julho de 2026 — São Paulo, Nubank Parque
26 de setembro de 2026 — Curitiba, Arena da Baixada
14 de novembro de 2026 — Belo Horizonte, Arena MRV
20 de dezembro de 2026 — Rio de Janeiro, Maracanã
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