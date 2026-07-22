Ação do Google dá pista sobre possível novo projeto de Jão - Reprodução/Instagram

Ação do Google dá pista sobre possível novo projeto de JãoReprodução/Instagram

Publicado 22/07/2026 17:00

Rio - O fim da pausa na carreira de Jão pode estar mais próximo do que os fãs imaginam! Nesta quarta-feira (22), uma animação interativa com flores brancas passou a surgir na tela quando o nome do cantor é pesquisado no Google, sugerindo um novo projeto.

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As especulações sobre o retorno do artista começaram quando um despacho publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo revelou parecer técnico favorável para um evento intitulado "Audição - Jão" no Vale do Anhangabaú, no domingo (26), das 14h às 20h.

Segundo o documento, a montagem ocorreria entre os dias 22 e 25 de julho, e a desmontagem, no dia 27 de julho. Como o Vale do Anhangabaú fica localizado em área tombada, a equipe do cantor precisou da autorização do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo.

Jão anunciou o hiato na carreira após show no Lollapalooza em abril de 2025. "Não estou cansado ou triste, pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes, cheio de vontade de criar algo de valor, mas essa onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade. E acho que posso me dar o direito de viver um pouco longe disso para criar coisas que são verdadeiras. É onde sinto que sou melhor", explicou.