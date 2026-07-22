Deborah Secco em Fernando de Noronha - Reprodução Instagram

Deborah Secco em Fernando de Noronha Reprodução Instagram

Publicado 22/07/2026 15:37

Rio - Deborah Secco aproveitou o dia de sol em Fernando de Noronha para curtir um passeio de lancha. Nesta quarta-feira (22), a atriz publicou vídeos nos Stories do Instagram mostrando momentos das férias no arquipélago.

Nas imagens, Deborah aparece usando um biquíni preto, combinado com uma camisa transparente, chapéu de praia e uma bolsa de praia. Em outro registro, ela surge deitada na proa da embarcação enquanto aproveita o passeio.

Para acompanhar os vídeos, a atriz escolheu a música "Vamos Fugir", da banda Skank, e destacou um trecho da canção na publicação.

Deborah tem compartilhado com frequência registros da temporada de descanso em Fernando de Noronha, um dos destinos mais procurados do litoral brasileiro.