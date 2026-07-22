Duda Santos une treino e banho de mar em dia de sol no Rio - Reprodução Instagram

Duda Santos une treino e banho de mar em dia de sol no RioReprodução Instagram

Publicado 22/07/2026 16:17





A companhia da artista foi o cachorro Zeca, um golden retriever que fez sua primeira visita à praia. Nas redes sociais, Duda mostrou o pet correndo pela areia, entrando no mar e até experimentando água de coco.



Os registros renderam elogios dos seguidores, que se encantaram com a desenvoltura de Zeca durante o passeio e com a rotina de lazer da atriz. Assista: Rio - Duda Santos aproveitou a quarta-feira (22) para curtir o calor no Rio de Janeiro. A atriz começou o dia com um treino de boxe ao ar livre, de frente para o mar, e, depois da atividade física, aproveitou para se refrescar com um mergulho.A companhia da artista foi o cachorro Zeca, um golden retriever que fez sua primeira visita à praia. Nas redes sociais, Duda mostrou o pet correndo pela areia, entrando no mar e até experimentando água de coco.Os registros renderam elogios dos seguidores, que se encantaram com a desenvoltura de Zeca durante o passeio e com a rotina de lazer da atriz. Assista: