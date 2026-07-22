Duda Santos une treino e banho de mar em dia de sol no RioReprodução Instagram
A companhia da artista foi o cachorro Zeca, um golden retriever que fez sua primeira visita à praia. Nas redes sociais, Duda mostrou o pet correndo pela areia, entrando no mar e até experimentando água de coco.
Os registros renderam elogios dos seguidores, que se encantaram com a desenvoltura de Zeca durante o passeio e com a rotina de lazer da atriz. Assista:
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