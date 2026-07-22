Rafa Brites surgiu de biquíni em viagem para Europa Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Rafa Brites, de 39 anos, compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira (22) registros da viagem para Comporta, em Portugal. A apresentadora curtiu o dia na praia usando um biquíni verde junto do marido, Felipe Andreoli, de 46.
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Rafa Brites curte período de descanso em Portugal - Reprodução/Instagram
Rafa Brites - Reprodução/Instagram
Felipe Andreoli é casado com Rafa Brites - Reprodução/Instagram
Rafa Brites surgiu de biquíni em viagem para Europa - Reprodução/Instagram
"Uma sereia brasileira em águas portuguesas", escreveu na legenda. 
A apresentadora também dedicou um momento para comentar o primeiro episódio da nova temporada do "Canta Comigo Teen", da Record, comandado pelo casal. "Obrigada a toda imprensa que repercutiu nossa estreia. Quem é da área entende a grandiosidade de um programa assim", escreveu nos Stories. 