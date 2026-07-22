Renata Sorrah fez manutenção no cabelo para novela - Reprodução/Instagram

Renata Sorrah fez manutenção no cabelo para novela Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2026 15:51

Rio - Renata Sorrah, de 79 anos, mostrou o resultado da manutenção nos fios para interpretar Pérola em "Por Você" , substituta de "Coração Acelerado" na faixa das 19h da TV Globo. A trama marca o retorno da veterana à dramaturgia após integrar o elenco de "Vai na Fé" (2023).

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"Já no ritmo das gravações. Me transformando em Pérola Romano, minha personagem em 'Por Você', a próxima novela das 7. Bom dia pra nós!", escreveu na redes sociais.

No folhetim, a personagem de Renata Sorrah é dona do Hospital & Maternidade Luz, onde a protagonista Bela (Sheron Menezzes) trabalha. A empresária é mãe de Vanessa (Alinne Moraes), a vilã da trama, e avó de Leandra (Giovanna Grigio). Ela é descrita como uma mulher gentil, altruísta e conectada às questões sociais.

