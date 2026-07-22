Patrick Pessoa se declarou para Camila Pitanga, os dois estão juntos desde 2021Reprodução / Instagram
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Patrick contou que, antes de conhecer Camila, acreditava que os primeiros anos eram o auge de qualquer relacionamento. "Antes de te conhecer, eu achava que a fase mais fantástica de uma relação eram os dois primeiros anos, quando a gente está se sentindo muito grato pela vida, pelo mistério, pelo milagre de ter encontrado justamente aquela pessoa que parece feita sob medida para nós no meio de milhares de outras. E os nossos dois primeiros anos foram mesmo mágicos, uma paixão avassaladora", disse.
Em seguida, explicou como esse amor se fortaleceu. "Só que quando passou essa fase inicial e começaram a aparecer as nossas diferenças, as nossas inseguranças, os nossos desamparos... aí é que eu acho que eu comecei a te amar de verdade."
O filósofo também destacou a transformação vivida pelo casal ao longo dos anos. "A gente já está junto há cinco anos, três meses e alguns dias. E eu acho que nesse tempo a gente já viveu diversos tipos de relação muito diferentes entre si, como se houvesse mil Camilas e mil Patricks."
Ao relembrar o pedido de casamento, feito em Cabo Verde, Patrick declarou que perdeu o medo de pensar no futuro ao lado da atriz. "Você me fez perder o medo da expressão 'para sempre'. Eu te amo cada vez mais à medida que o tempo passa e, hoje, eu tenho certeza de que vou ficar para sempre contigo. Desde que você disse sim para o meu pedido de casamento lá em Cabo Verde, eu não penso em outra coisa. Já era, Camila. Te amo."
O casal está junto desde 2021 e ficou noivo durante uma viagem a Cabo Verde, em 2025.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa