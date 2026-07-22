Patrick Pessoa se declarou para Camila Pitanga, os dois estão juntos desde 2021 - Reprodução / Instagram

Patrick Pessoa se declarou para Camila Pitanga, os dois estão juntos desde 2021Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2026 12:54

Rio - Camila Pitanga se emocionou, durante o programa matinal "Encontro", ao ouvir uma declaração de amor do noivo, Patrick Pessoa. Juntos há cinco anos, o filósofo refletiu, em vídeo, sobre a trajetória do relacionamento e afirmou que foi depois da fase inicial da paixão que descobriu o verdadeiro significado do sentimento pela atriz.







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Patrick contou que, antes de conhecer Camila, acreditava que os primeiros anos eram o auge de qualquer relacionamento. "Antes de te conhecer, eu achava que a fase mais fantástica de uma relação eram os dois primeiros anos, quando a gente está se sentindo muito grato pela vida, pelo mistério, pelo milagre de ter encontrado justamente aquela pessoa que parece feita sob medida para nós no meio de milhares de outras. E os nossos dois primeiros anos foram mesmo mágicos, uma paixão avassaladora", disse.



Em seguida, explicou como esse amor se fortaleceu. "Só que quando passou essa fase inicial e começaram a aparecer as nossas diferenças, as nossas inseguranças, os nossos desamparos... aí é que eu acho que eu comecei a te amar de verdade." Patrick contou que, antes de conhecer Camila, acreditava que os primeiros anos eram o auge de qualquer relacionamento. "Antes de te conhecer, eu achava que a fase mais fantástica de uma relação eram os dois primeiros anos, quando a gente está se sentindo muito grato pela vida, pelo mistério, pelo milagre de ter encontrado justamente aquela pessoa que parece feita sob medida para nós no meio de milhares de outras. E os nossos dois primeiros anos foram mesmo mágicos, uma paixão avassaladora", disse.Em seguida, explicou como esse amor se fortaleceu. "Só que quando passou essa fase inicial e começaram a aparecer as nossas diferenças, as nossas inseguranças, os nossos desamparos... aí é que eu acho que eu comecei a te amar de verdade."