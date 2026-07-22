Música de Marília Mendonça tem lançamento póstumoWorkshow / Flaney / Divulgação

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Isabelle Rosa
Rio - A música inédita "Tudo Vai Ficar Bem" de Marília Mendonça foi lançada em todas as plataformas digitais e no Youtube, nesta quarta-feira (22), data em que a Rainha da Sofrência completaria 31 anos. A faixa foi escrita pela artista, que morreu em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo, ao lado de Tales Lessa, Júnior Gomes, Vini Show e Benício Neto. Ouça abaixo! 
Vale lembrar que a guia da música, gravada em voz e violão por Marília, já havia sido compartilhada pela cantora nas redes sociais. 
"Tudo Vai Ficar Bem" fará parte do série documental "Marília Mendonça: Sentimento Louco", do Prime Video, que revisita a trajetória da cantora, por meio de depoimento de amigos e familiares, e um acervo grandioso de fotos, vídeos e áudios. 
A plataforma de streaming também prepara o filme "Marília" que abordará a trajetória da artista até o estrelatoO papel principal no longa, com previsão de estreia para 2027, será vivido por Marina Versos. As atrizes Klara Castanho e Sophia Valverde interpretarão Maiara e Maraisa, respectivamente, na produção, enquanto Daniel Haidar e Luccas Oliver darão vida à dupla Henrique e Juliano.
 