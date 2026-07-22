Maisa - Reprodução do Instagram

MaisaReprodução do Instagram

Publicado 22/07/2026 08:30 | Atualizado 22/07/2026 09:32

Rio - Maisa Silva, de 24 anos, apostou em um look revelador para aproveitar a noite em Ibiza, na Espanha. O vestido escolhido pela atriz era vermelho, curtinho e deixava as costas dela em evidência, já que tinha um decote profundo na região e aplicações com pedrarias. A artista mostrou detalhes da produção em publicações feitas no Instagram, nesta terça-feira (21).







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"De volta a Ibiza", escreveu Maisa na legenda. Famosos e internautas reagiram à publicação. "Deusa", disse Ivete Sangalo. "Wow", comentou Larissa Manoela. "Linda", elogiou Pabllo Vittar. "Chocante isso aqui", disparou Gabz. "Você é muito gata", opinou um fã da atriz. "A prima belíssima", afirmou outro.

Na mesma rede social, a artista mostrou que curtiu um show do Rüfüs Du Sol, renomado trio australiano de música eletrônica, com a amiga Luana Benfica. As duas também estiveram em um restaurante da região.