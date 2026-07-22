Nattan e Rafa Kalimann deixam a rotina de pais para curtir samba na LapaReprodução / Instagram
Sem a companhia da filha, Zuza, os dois aproveitaram o chamado “vale night” com cerveja, torresmo e muito samba. Rafa, que já morou na capital fluminense, apresentou ao cantor alguns de seus programas preferidos na cidade.
A programação contou com um show de Délcio Luiz. Nattan, conhecido pelo repertório sertanejo, também subiu ao palco e cantou ao lado do sambista. Durante a participação, o artista interpretou clássicos como “Trem das Onze”, de Adoniran Barbosa, e “Não Deixe o Samba Morrer”, consagrada na voz de Alcione.
Antes da visita à Lapa, Nattan e Rafa também fizeram um passeio de lancha pela região da Praia Vermelha e da Urca.
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