Nattan e Rafa Kalimann deixam a rotina de pais para curtir samba na Lapa - Reprodução / Instagram

Nattan e Rafa Kalimann deixam a rotina de pais para curtir samba na LapaReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2026 08:03 | Atualizado 22/07/2026 10:24

Rio - Nattan e Rafa Kalimann reservaram uma noite para curtir a dois durante a passagem pelo Rio. O casal esteve no Beco do Rato, tradicional reduto do samba na Lapa, na noite de terça-feira (21).

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Sem a companhia da filha, Zuza, os dois aproveitaram o chamado “vale night” com cerveja, torresmo e muito samba. Rafa, que já morou na capital fluminense, apresentou ao cantor alguns de seus programas preferidos na cidade. Sem a companhia da filha, Zuza, os dois aproveitaram o chamado “vale night” com cerveja, torresmo e muito samba. Rafa, que já morou na capital fluminense, apresentou ao cantor alguns de seus programas preferidos na cidade.