Nattan celebrou 6 meses da filha com Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Nattan celebrou 6 meses da filha com Rafa KalimannReprodução/Instagram

Publicado 06/07/2026 15:07

Rio - Nattan protagonizou um momento fofo com a filha, Zuza, nesta segunda-feira (6). O cantor publicou um vídeo cantando para a menina, fruto de seu relacionamento com Rafa Kalimann, que completou 6 meses de vida.

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"Seis meses do maior amor que se pode ter. Parabéns, minha filha amada. Se Deus me deu um dom com certeza foi pra fazer isso aqui", afirmou ele.

Rafa Kalimann compartilhou o registro do companheiro no Instagram Stories e também comemorou o mesversário da pequena. "Seis meses dela hoje. Tô emocionada. Ela ama ver ele cantando", escreveu na legenda.

A influenciadora refletiu sobre as mudanças que a maternidade trouxe para sua vida. "Você prepara o solo, cuida, espera, não sabe exatamente como vai ser e o que chegará junto com esse renovo que te inunda de amor. Nasce uma vida que te dá vida. Essa semeadura exige entrega, paciência e entregam algo que não tem preço quando chega".



