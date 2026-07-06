Luana Piovani comemora aposentadoria de Neymar Reprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Luana Piovani utilizou as redes sociais para realizar críticas ao Neymar Jr., após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ela compartilhou uma série de publicações falando sobre o jogador e celebrou a possível aposentadoria do atacante.

Em postagem, a atriz agradeceu o distanciamento dele dos campos do Mundial: 'Enfim, Neymar aposentado. Amém". Ela, ainda, republicou uma publicação, que comemorava o fim do chamado "Neymarismo cultural" com a derrota do Brasil na Copa: "Acabou a Era Neymar, graças a Deus", dizia. 

Em outra repostagem da artista, descrevem o jogador como uma figura "mimada" e "disfuncional", que teria sido escalada para a Seleção devido à pressão dos patrocinadores. "Mimá-lo foi mais importante que o senso coletivo que guia grandes seleções", declarou internauta.

Piovani já havia se manifestado contrariamente à presença de Neymar na competição. Durante a fase de grupos, ela havia ironizado a situação ao compartilhar postagem que falava: "Quando Neymar for jogar, evitem esbarrar na TV para ele não cair".
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa