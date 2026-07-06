Luana Piovani comemora aposentadoria de Neymar Reprodução/Instagram
Em postagem, a atriz agradeceu o distanciamento dele dos campos do Mundial: 'Enfim, Neymar aposentado. Amém". Ela, ainda, republicou uma publicação, que comemorava o fim do chamado "Neymarismo cultural" com a derrota do Brasil na Copa: "Acabou a Era Neymar, graças a Deus", dizia.
Em outra repostagem da artista, descrevem o jogador como uma figura "mimada" e "disfuncional", que teria sido escalada para a Seleção devido à pressão dos patrocinadores. "Mimá-lo foi mais importante que o senso coletivo que guia grandes seleções", declarou internauta.
Piovani já havia se manifestado contrariamente à presença de Neymar na competição. Durante a fase de grupos, ela havia ironizado a situação ao compartilhar postagem que falava: "Quando Neymar for jogar, evitem esbarrar na TV para ele não cair".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.