Fernando Souza se inspirou em conselho de Claudia Raia para treinar - Reprodução/Instagram

Fernando Souza se inspirou em conselho de Claudia Raia para treinar Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2026 19:49

Rio - Fernanda Souza relembrou que um conselho de Claudia Raia motivou uma transformação em seus hábitos de saúde. A apresentadora revelou, em vídeo publicado pela atriz nesta segunda-feira (6), que a amiga serviu de inspiração para que ela focasse na rotina de treinos.

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"Lembro como se fosse hoje, eu vendo um reels no Instagram onde você falava que a partir dos 35 anos o nosso músculo saía no banho. Eu comecei a treinar musculação. Isso foi em 2020. Corta para: eu treino musculação três vezes por semana, sem parar, há seis anos, por causa dela. Sou fruto do engajamento", disse.

Em seguida, a atriz elogiou o músculo no ombro da amiga. "Eu amo! Antes eu não tinha. Agora eu tenho um. Tudo graças a ela", ressaltou Fernanda. "Que orgulho!", declarou Claudia.

As famosas estreitaram os laços quando interpretaram mãe e filha na novela "Ti-Ti-Ti" (2010). Desde então, Fernanda Souza integra o time de "filhas da ficção" de Claudia Raia, que também é composto por Bianca Comparato, Paolla Oliveira e Mariana Ximenes.