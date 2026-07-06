Ricky Martin mostra momentos de turnê na Europa - Reprodução/Instagram

Ricky Martin mostra momentos de turnê na EuropaReprodução/Instagram

Publicado 06/07/2026 15:48

Rio – Ricky Martin, de 54 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (6), registros de passagem pela Europa em turnê de verão. Em publicação, o cantor falou sobre experiência visitando cidades pela primeira vez e sobre leitura do livro “A Hora da Estrela” de Clarice Lispector.



Entre as imagens, ele mostra momentos de lazer e de apresentações, passeando por diferentes localidades no continente europeu, visitando praias, indo à academia, e descansando.



Em legenda, o artista listou vivências de viagem, “Status da turnê de verão: visitando algumas cidades maravilhosas pela 1ª vez; caçando mariscos com as crianças; selfie na academia, porque eu estou indo; 15.000 estranhos na Cracovia cantando comigo (sempre um público maravilhoso na Polonia)”.



Ele, ainda, contou sobre leitura de livro brasileiro, "Finalmente abrindo 'A hora da estrela', de Clarice Lispector, entre as passagens de som", e declarou como uma das cidades favoritas na Europa, Budapeste, na Hungria: “Chegando em uma das minhas cidades favoritas de todo o continente, Budapeste”.

A turnê passa por diferentes países na Europa, tal como Sérvia, Croácia, Itália, entre outros.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa