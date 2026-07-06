Lore Improta revela quantos kg já perdeu após o nascimento de LeviReprodução / Instagram
"Na gestação de Levi, engordei 18 quilos, cheguei a 82 kg. Em 40 dias perdi 12 kg, agora faltam 6", escreveu Lore.
A artista também afirmou que já pode voltar aos treinos de membros superiores e às atividades aeróbicas. No entanto, explicou que ainda precisa aguardar mais alguns dias para fazer exercícios voltados aos membros inferiores, por causa de uma inflamação durante a cesárea.
"Mas o que importa é que estou de volta [aos treinos]!", completou.
Levi é fruto do casamento de Lore Improta com o cantor Léo Santana. O casal também é pai de Liz, de 4 anos.
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