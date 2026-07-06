Lore Improta revela quantos kg já perdeu após o nascimento de LeviReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Lore Improta, de 32 anos, contou, nesta segunda-feira (6), que já perdeu 12 dos 18 quilos que ganhou durante a gestação de Levi, seu segundo filho com Léo Santana. A influenciadora e bailarina, que deu à luz no dia 26 de maio, compartilhou a atualização nas redes sociais e celebrou a liberação médica para retomar parte da rotina de exercícios.
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Lore Improta revela quantos kg já perdeu após o nascimento de Levi - Reprodução / Instagram
Lore Improta revela quantos kg já perdeu após o nascimento de Levi - Reprodução / Instagram

"Na gestação de Levi, engordei 18 quilos, cheguei a 82 kg. Em 40 dias perdi 12 kg, agora faltam 6", escreveu Lore.

A artista também afirmou que já pode voltar aos treinos de membros superiores e às atividades aeróbicas. No entanto, explicou que ainda precisa aguardar mais alguns dias para fazer exercícios voltados aos membros inferiores, por causa de uma inflamação durante a cesárea.

"Mas o que importa é que estou de volta [aos treinos]!", completou.

Levi é fruto do casamento de Lore Improta com o cantor Léo Santana. O casal também é pai de Liz, de 4 anos.