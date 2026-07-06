Whindersson Nunes é ex-marido de Luísa Sonza Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Luísa Sonza, de 27 anos, utilizou as redes sociais para enviar uma suposta indireta para Whindersson Nunes, de 31. A cantora também deu unfollow no humorista após ele comentar, em entrevista ao podcast "Poddelas", sobre a onda de críticas sofrida pela artista.
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Luísa Sonza enviou suposta indireta para Whindersson nas redes - Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza - Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes é ex-marido de Luísa Sonza - Reprodução/Instagram
"Treinando bastante, tendo disciplina e caráter pra não me tornar um homem medíocre que se acha o máximo", escreveu nos Stories. No registro, Luísa Sonza aparece na academia usando top, short curto e tênis. 
A declaração de Whindersson dividiu opiniões e fez internautas relembrarem a postura dele durante o fim do casamento dos dois, anunciado em 2020. Eles questionaram o motivo de Whindersson não ter adotado uma posição mais firme na época em que Luísa enfrentou uma forte onda de julgamentos após o término da relação.
Na época, a cantora  foi acusada de trair o então marido com o cantor Vitão, fato que foi negado por Whindersson somente um ano depois da separação. O romance dos artistas terminou em agosto de 2021. 
O humorista fez, ainda, uma piada após a eliminação do Brasil em jogo contra a Noruega na Copa do Mundo. Ele usou as comparações do jogador com a ex-mulher e escreveu: "Te jogaria do penhasco de novo", em referência à música escrita por Luísa sobre o final do relacionamento entre eles.