Whindersson Nunes é ex-marido de Luísa Sonza Reprodução/Instagram
Luísa Sonza manda suposta indireta para Whindersson Nunes: 'Medíocre'
Cantora também deixou de seguir o ex-marido nas redes sociais
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