Whindersson Nunes é ex-marido de Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Whindersson Nunes é ex-marido de Luísa Sonza Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2026 14:08 | Atualizado 06/07/2026 14:12

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"Treinando bastante, tendo disciplina e caráter pra não me tornar um homem medíocre que se acha o máximo", escreveu nos Stories. No registro, Luísa Sonza aparece na academia usando top, short curto e tênis.

A declaração de Whindersson dividiu opiniões e fez internautas relembrarem a postura dele durante o fim do casamento dos dois, anunciado em 2020. Eles questionaram o motivo de Whindersson não ter adotado uma posição mais firme na época em que Luísa enfrentou uma forte onda de julgamentos após o término da relação.

Na época, a cantora foi acusada de trair o então marido com o cantor Vitão, fato que foi negado por Whindersson somente um ano depois da separação. O romance dos artistas terminou em agosto de 2021.

O humorista fez, ainda, uma piada após a eliminação do Brasil em jogo contra a Noruega na Copa do Mundo. Ele usou as comparações do jogador com a ex-mulher e escreveu: "Te jogaria do penhasco de novo", em referência à música escrita por Luísa sobre o final do relacionamento entre eles.