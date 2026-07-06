Ana apareceu relaxando nas praias de MarselhaReprodução / Instagram
Em um dos stories, a atriz contou que realizou um antigo sonho da mãe ao levá-la para conhecer os famosos campos de lavanda da Provence, após a recuperação de um câncer.
"Realizando o sonho da mami de conhecer os campos de lavanda da Provence. Ela sempre teve esse sonho. Ano passado, durante o tratamento do câncer dela, eu prometi que, assim que ela se curasse, nós viríamos para cá para ela comemorar. Hoje a gente celebra o fim dessa doença e amanhã o aniversário de 71 anos dela! Viva, viva, viva!", escreveu.
Além da Provence, Ana também passou pelo Lago de Sainte-Croix, nas Gargantas do Verdon e segue descobrindo novas paisagens por Nice, na França.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa