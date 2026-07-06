Ana apareceu relaxando nas praias de MarselhaReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Ana Hikari, de 31 anos, compartilhou, neste domingo (5), novos registros das férias pela Europa. A atriz tem publicado fotos no Instagram aproveitando o verão europeu em destinos como Mônaco, Itália e França, onde apareceu de biquíni e exibiu a boa forma durante dias de praia e passeios.
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Ana Hikari contou que realizou sonho da mãe ao levá-la para conhecer os campos de lavanda da Provence, em Nice, na França - Reprodução / Instagram
Ana Hikari contou que realizou sonho da mãe ao levá-la para conhecer os campos de lavanda da Provence, em Nice, na França - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Ana apareceu relaxando nas praias de Marselha - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Ana Hikari curte verão europeu durante as férias - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Ana apareceu relaxando nas praias de Marselha - Reprodução / Instagram
Ana apareceu relaxando nas praias de Marselha - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Acompanhada da mãe, Ana Hikari visitou o Principado de Mônaco e explorou demais pontos turísticos da região - Reprodução / Instagram
Entre os cliques, Ana aparece relaxando nas praias de Marselha, visitando o Principado de Mônaco e explorando demais pontos turísticos da região. Ela também compartilhou momentos ao lado de amigos e da mãe, Dona Makiko, que a acompanha na viagem.

Em um dos stories, a atriz contou que realizou um antigo sonho da mãe ao levá-la para conhecer os famosos campos de lavanda da Provence, após a recuperação de um câncer.

"Realizando o sonho da mami de conhecer os campos de lavanda da Provence. Ela sempre teve esse sonho. Ano passado, durante o tratamento do câncer dela, eu prometi que, assim que ela se curasse, nós viríamos para cá para ela comemorar. Hoje a gente celebra o fim dessa doença e amanhã o aniversário de 71 anos dela! Viva, viva, viva!", escreveu.

Além da Provence, Ana também passou pelo Lago de Sainte-Croix, nas Gargantas do Verdon e segue descobrindo novas paisagens por Nice, na França.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa