Daniel de Oliveira canta karaokê com Anitta em mansão no Rio - Reprodução / Instagram

Daniel de Oliveira canta karaokê com Anitta em mansão no RioReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2026 12:39 | Atualizado 06/07/2026 12:53

Rio - Daniel de Oliveira marcou presença na casa de Anitta, na Zona Oeste do Rio, para assistir ao jogo do Brasil contra a Noruega pela Copa do Mundo, no último domingo (5). A cantora reuniu amigos e familiares em sua mansão para acompanhar a partida, e o ator acabou aparecendo em momentos ao lado da artista.



No ar na novela "Coração Acelerado", Daniel, de 49 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que canta "Por Causa de Você, menina", de Jorge Bem Jor no karaokê com Anitta. A interação entre os dois não passou despercebida e chamou atenção pelo clima de proximidade. "Anitta é gigante", escreveu ele na legenda da publicação.



Em outro registro, o ator também fez questão de divulgar o novo álbum da cantora. Tanto Daniel quanto Anitta estão solteiros atualmente. Ele é pai de Raul, de 18 anos, e Moisés, de 15, frutos do relacionamento com Vanessa Giácomo, além de Otto, de 10, do casamento com Sophie Charlotte. O ator e Sophie anunciaram a separação em 2024.

Confira: