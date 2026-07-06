Daniel de Oliveira canta karaokê com Anitta em mansão no RioReprodução / Instagram
No ar na novela "Coração Acelerado", Daniel, de 49 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que canta "Por Causa de Você, menina", de Jorge Bem Jor no karaokê com Anitta. A interação entre os dois não passou despercebida e chamou atenção pelo clima de proximidade. "Anitta é gigante", escreveu ele na legenda da publicação.
Em outro registro, o ator também fez questão de divulgar o novo álbum da cantora. Tanto Daniel quanto Anitta estão solteiros atualmente. Ele é pai de Raul, de 18 anos, e Moisés, de 15, frutos do relacionamento com Vanessa Giácomo, além de Otto, de 10, do casamento com Sophie Charlotte. O ator e Sophie anunciaram a separação em 2024.
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