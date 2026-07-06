Neymar e Bruna Biancardi celebram 1 ano da filha Mel nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Neymar e Bruna Biancardi celebram 1 ano da filha Mel nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2026 10:37

Rio - Bruna Biancardi compartilhou, neste domingo (5), um vídeo em homenagem ao primeiro aniversário de Mel, sua filha caçula com Neymar. Na publicação, a influenciadora reuniu registros dos mesversários da menina e também mostrou momentos ao lado de Mavie, de 2 anos, primogênita do casal. Grávida da terceira filha, Bruna aproveitou a data para se declarar à pequena nas redes sociais.



"Nossa Melzinha fez um ano e passou muito rápido. Feliz primeiro aniversário, meu amor! Que Deus continue guiando seus passos, protegendo o seu caminho e enchendo a sua vida de amor, paz e felicidade. Saiba que, aconteça o que acontecer, você sempre terá um lugar seguro nos meus braços e no meu coração. Você chegou como a minha segunda filha e me ensinou que o amor não se divide, ele se multiplica", escreveu.



Na sequência, Bruna falou sobre a importância da caçula para a família. "Você é um presente de Deus, um capítulo lindo da nossa história e uma das maiores bênçãos da minha vida. Obrigada por escolher a nossa família e por tornar nossos dias mais felizes desde o momento em que chegou! Seu jeitinho doce combina muito com o seu nome", completou.



A influenciadora ainda encerrou a mensagem com uma promessa à filha. "Estarei sempre aqui para segurar a sua mão quando precisar, celebrar cada vitória e lembrar você, todos os dias, do quanto é amada e importante pra nós! Eu te amo infinitamente. Feliz aniversário, Memel", finalizou.

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