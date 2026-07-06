Juju Salimeni levanta 240 kg em treino focado no Carnaval - Reprodução Instagram

Juju Salimeni levanta 240 kg em treino focado no CarnavalReprodução Instagram

Publicado 06/07/2026 18:33 | Atualizado 06/07/2026 18:54

Rio - Juju Salimeni aumentou a intensidade dos treinos de olho no Carnaval de 2027. A apresentadora, de 39 anos, compartilhou nas redes sociais parte da nova rotina de exercícios e impressionou ao levantar 240 quilos durante uma série no leg press 45°.

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A mudança foi detalhada pelo treinador Lucas Ferreira, responsável pela preparação física da musa fitness. Segundo ele, a nova periodização prioriza o fortalecimento dos membros inferiores, com foco em quadríceps, posterior de coxa e panturrilhas, além de uma divisão específica para os demais grupos musculares ao longo da semana.De acordo com o profissional, a estratégia foi definida após quatro meses sem estímulos para a parte superior do corpo. O objetivo, explicou, é equilibrar o desenvolvimento muscular e refinar o físico de Juju sem aumentar o volume dos ombros e dos braços.Rainha de bateria da Barroca Zona Sul, Juju encerra a rotina semanal com dois dias de descanso antes de retomar os treinamentos voltados para a preparação do próximo Carnaval.