Rio - A mansão onde Agatha Moreira e Rodrigo Simas vivem desde abril de 2021 foi colocada à venda. O imóvel, localizado no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, é alugado pelo casal e passou a ser anunciado por uma imobiliária especializada em imóveis de alto padrão.
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A residência fica em um condomínio de luxo e tem 500 metros quadrados de área construída, com três quartos, quatro banheiros, duas vagas de garagem, piscina e arquitetura modernista integrada à natureza.
Juntos desde 2018, os atores moram no imóvel há cerca de quatro anos. Em novembro do ano passado, a casa chamou atenção nas redes sociais após uma empresa de arquitetura divulgar imagens do projeto de interiores desenvolvido para o local.
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