Isabella Scherer mostrou barriga de 31 semanas de gestação Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Isabella Scherer brincou ao mostrar o tamanho da barriga de 31 semanas de gestação em uma foto publicada nas redes sociais, nesta segunda-feira (6). A campeã do "MasterChef Brasil 2021" espera o terceiro filho com o modelo Rodrigo Calazans, que se chamará Tom. 
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Isabella Scherer - Reprodução/Instagram
Rodrigo Calazans é o marido de Isabella Scherer - Reprodução/Instagram
Isabella Scherer mostrou barriga de 31 semanas de gestação - Reprodução/Instagram
A influenciadora aparece sem roupa e com a mão no seio em selfie tirada no espelho. "Será que tem mais um bebê escondido aqui? 31 semanas com cara de 37", afirmou. 
Mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos, Isabella Scherer desabafou recentemente sobre o quadro de diabetes gestacional. "Estou me sentindo muito dedicada nessa gravidez. A gente tem um compromisso com as crianças hoje, e o que eu fiz para não pular o treino? Acordei às 5h da manhã. Já estou tão arrependida...", disse. 