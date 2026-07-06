Isabella Scherer mostrou barriga de 31 semanas de gestação - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer mostrou barriga de 31 semanas de gestação Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2026 15:45

Rio - Isabella Scherer brincou ao mostrar o tamanho da barriga de 31 semanas de gestação em uma foto publicada nas redes sociais, nesta segunda-feira (6). A campeã do "MasterChef Brasil 2021" espera o terceiro filho com o modelo Rodrigo Calazans, que se chamará Tom.

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A influenciadora aparece sem roupa e com a mão no seio em selfie tirada no espelho. "Será que tem mais um bebê escondido aqui? 31 semanas com cara de 37", afirmou.