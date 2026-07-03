Isabella Scherer desabafou sobre influência do diabetes gestacional nos treinos Reprodução/Instagram
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