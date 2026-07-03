Isabella Scherer desabafou sobre influência do diabetes gestacional nos treinos - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer desabafou sobre influência do diabetes gestacional nos treinos Reprodução/Instagram

Publicado 03/07/2026 14:08

Rio - Isabella Scherer, de 30 anos, comentou o impacto da diabetes gestacional em sua rotina de treinos. Nesta sexta-feira (3), a influenciadora fez um desabafo sobre o quadro de saúde e as mudanças na rotina para controlar a situação.

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"Estou me sentindo muito dedicada nessa gravidez. A gente tem um compromisso com as crianças hoje, e o que eu fiz para não pular o treino? Acordei às 5h da manhã. Já estou tão arrependida...", disse ela nos Stories.

Grávida do terceiro filho, Isabelle já é mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos, frutos do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans.