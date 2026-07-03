Rômulo Arantes Neto e Mari Saad anunciam gravidez do primeiro filho - Reprodução / Instagram

Rômulo Arantes Neto e Mari Saad anunciam gravidez do primeiro filhoReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2026 12:56

Rio - Mari Saad, de 28 anos, e Rômulo Arantes Neto, de 39, anunciaram, nesta sexta-feira (3), que esperam o primeiro filho juntos. A novidade foi compartilhada nas redes sociais com uma publicação do casal.

"Nosso maior presente está a caminho", escreveram os dois, que são casados desde março de 2024.



A notícia logo recebeu mensagens carinhosas de amigos famosos. Carol Peixinho, mãe de Bento, fruto do casamento com Thiaguinho, se emocionou com o anúncio. "Arrepiada! Eu juro que assisti um story seu esses dias e pensei: Mari tá grávida. A energia muda! Impressionante! Tá linda, Amiga! Bem vindos ao melhor da vida! Deus abençoe vocês demais", desejou.



Mariana Ximenes também celebrou a novidade. "Que benção! Parabéns!", escreveu a atriz. Larissa Manoela deixou uma mensagem de carinho para o casal: "Ai, meu Deus! Todo amor do mundo".



Mari e Rômulo assumiram o namoro publicamente em março de 2022, durante o casamento da empresária Piny Montoro com o ator Bruno Franklin. O noivado veio em setembro de 2023. Poucos meses depois, eles oficializaram a união em uma cerimônia para mais de 200 convidados em Itacaré, no litoral da Bahia.

Recentemente Romulo esteve em "Quem Ama Cuida", mas apenas na fase inicial da novela. Ele interpretou Pituxo, o ex-namorado da personagem de Tatá Werneck (Brigitte).