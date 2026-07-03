Rômulo Arantes Neto e Mari Saad anunciam gravidez do primeiro filhoReprodução / Instagram
A notícia logo recebeu mensagens carinhosas de amigos famosos. Carol Peixinho, mãe de Bento, fruto do casamento com Thiaguinho, se emocionou com o anúncio. "Arrepiada! Eu juro que assisti um story seu esses dias e pensei: Mari tá grávida. A energia muda! Impressionante! Tá linda, Amiga! Bem vindos ao melhor da vida! Deus abençoe vocês demais", desejou.
Mariana Ximenes também celebrou a novidade. "Que benção! Parabéns!", escreveu a atriz. Larissa Manoela deixou uma mensagem de carinho para o casal: "Ai, meu Deus! Todo amor do mundo".
Mari e Rômulo assumiram o namoro publicamente em março de 2022, durante o casamento da empresária Piny Montoro com o ator Bruno Franklin. O noivado veio em setembro de 2023. Poucos meses depois, eles oficializaram a união em uma cerimônia para mais de 200 convidados em Itacaré, no litoral da Bahia.
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