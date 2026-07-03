Neymar Jr comemorou aniversário de 2 anos de Helena Reprodução/Instagram
Em meio à polêmica, Neymar Jr celebra aniversário de Helena
Menina é fruto do envolvimento do jogador com Amanda Kimberlly
Famosos prestigiam retorno de Regina Casé aos palcos
Anitta e Lexa e outros convidados acompanharam a apresentação do monólogo "Viva! Vida!" em noite de reencontros no teatro
Ruivinha de Marte exibe transformação física: 'Quem era ela?'
Influenciadora mostrou o antes e depois após ganhar 14 quilos com mudanças na alimentação e na rotina de treinos
Paula Burlamaqui exibe beleza natural aos 59 anos: 'Gratidão'
Atriz compartilhou um registro de biquíni acompanhado de uma reflexão sobre a fase que vive e recebeu elogios dos seguidores
Felipe Amorim cancela shows por problema na voz: 'Hora de me cuidar'
Artista passará por tratamento e suspendeu compromissos marcados entre os dias 2 e 5 de julho
Em meio à polêmica, Neymar Jr celebra aniversário de Helena
Menina é fruto do envolvimento do jogador com Amanda Kimberlly
Danielle Winits abre álbum nos Lençóis Maranhenses: 'Emanando energia'
Atriz também publicou cliques dos filhos Noah e Guy durante a viagem ao Maranhão.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.