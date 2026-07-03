Neymar Jr comemorou aniversário de 2 anos de Helena Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Neymar Jr usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para comemorar o aniversário da filha, Helena, fruto do breve romance com Amanda Kimberlly. O camisa 10 da seleção brasileira compartilhou uma foto com a menina, além de registros dela com o irmão mais velho, Davi Lucca. 
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Neymar Jr publicou fotos do primogênito, Davi Lucca, com Helena - Reprodução/Instagram
Helena é fruto do breve envolvimento de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram
Neymar Jr comemorou aniversário de 2 anos de Helena - Reprodução/Instagram
"Dois aninhos de Helena! Que papai do céu conduza teus caminhos e te dê muita saúde pra você poder brincar mais e mais. Sempre vou fazer o possível pra te fazer feliz. Papai te ama demais", afirmou ele. 
A publicação foi realizada dias após Amanda Kimberlly explicar a ausência de Helena na Copa do Mundo. Segundo a influenciadora, ela chegou a providenciar o visto da filha antes do início da competição, mas que Neymar Jr não convidou a menina para estar com os irmãos nos Estados Unidos. 
"Se eu sou ou não bem-vinda, eu não sei. Mas a presença dela não foi solicitada por ninguém. Essa história de que eu barraria a ida dela meio que não faz sentido. Não houve convite para haver uma recusa. Tá difícil de entender?", disparou.
 