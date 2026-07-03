Neymar Jr comemorou aniversário de 2 anos de Helena - Reprodução/Instagram

Neymar Jr comemorou aniversário de 2 anos de Helena Reprodução/Instagram

Publicado 03/07/2026 17:07

Rio - Neymar Jr usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para comemorar o aniversário da filha, Helena, fruto do breve romance com Amanda Kimberlly. O camisa 10 da seleção brasileira compartilhou uma foto com a menina, além de registros dela com o irmão mais velho, Davi Lucca.

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"Dois aninhos de Helena! Que papai do céu conduza teus caminhos e te dê muita saúde pra você poder brincar mais e mais. Sempre vou fazer o possível pra te fazer feliz. Papai te ama demais", afirmou ele.

A publicação foi realizada dias após Amanda Kimberlly explicar a ausência de Helena na Copa do Mundo . Segundo a influenciadora, ela chegou a providenciar o visto da filha antes do início da competição, mas que Neymar Jr não convidou a menina para estar com os irmãos nos Estados Unidos.

"Se eu sou ou não bem-vinda, eu não sei. Mas a presença dela não foi solicitada por ninguém. Essa história de que eu barraria a ida dela meio que não faz sentido. Não houve convite para haver uma recusa. Tá difícil de entender?", disparou.