Felipe Amorim cancela shows por problema na voz - Reprodução Instagram

Felipe Amorim cancela shows por problema na vozReprodução Instagram

Publicado 03/07/2026 18:02

Rio - Felipe Amorim suspendeu os compromissos profissionais marcados até o dia 5 de julho para priorizar a recuperação da saúde. O cantor, de 29 anos, anunciou nesta quinta-feira (2) que ficará uma semana afastado dos palcos após receber orientação médica.

Antes da divulgação do boletim, o artista contou nas redes sociais que estava no hospital realizando exames depois de passar cerca de 15 dias enfrentando problemas de saúde. "Passar uma semana por aqui só me cuidando. Depois de 15 dias doente, chegou a hora de dar atenção total", escreveu.

Em nota, a equipe de Felipe informou que o cantor foi diagnosticado com sinusite, cordite aguda bilateral — inflamação nas pregas vocais — e refluxo laringofaríngeo. Segundo o comunicado, o tratamento já foi iniciado e o repouso é necessário para evitar lesões nas cordas vocais.

Por causa da recomendação médica, quatro apresentações previstas entre os dias 2 e 5 de julho foram canceladas. A assessoria informou que Felipe lamenta a ausência nos eventos e espera retomar a agenda de shows assim que estiver totalmente recuperado.