Ruivinha de Marte exibe transformação física - Reprodução Instagram

Ruivinha de Marte exibe transformação físicaReprodução Instagram

Publicado 03/07/2026 21:59

Rio - Ruivinha de Marte surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo comparando sua aparência antes e depois da mudança no estilo de vida. A influenciadora, de 29 anos, brincou com a própria transformação ao rever imagens antigas. "Quem era ela?", escreveu na publicação.

Nos últimos meses, Ruivinha passou a se dedicar ao fisiculturismo e mudou completamente a rotina de alimentação e exercícios. Com o novo projeto, ela saiu dos 46 kg para os 60 kg e contou que o processo exigiu disciplina física e mental.

"Quando eu entrei nesse projeto, eu sabia que ia ser um desafio enorme: comer mais do que antes, treinar mais do que antes e, principalmente, cuidar da mente para que as coisas pudessem fluir", afirmou a influenciadora. Segundo ela, a meta proposta pelo nutricionista era justamente alcançar os 60 kg em poucos meses.

Além da mudança corporal conquistada com treinos e alimentação, Ruivinha também passou por procedimentos estéticos ao longo dos últimos anos, como harmonização facial, cirurgias no nariz, na boca e no queixo, além da colocação de próteses de silicone nos seios.