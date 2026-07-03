Ruivinha de Marte exibe transformação físicaReprodução Instagram
Ruivinha de Marte exibe transformação física: 'Quem era ela?'
Influenciadora mostrou o antes e depois após ganhar 14 quilos com mudanças na alimentação e na rotina de treinos
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