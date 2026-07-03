Rio - Paula Burlamaqui movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (3) ao publicar um clique de biquíni acompanhado de uma mensagem sobre o momento que atravessa. Aos 59 anos, a atriz apareceu sorridente e falou sobre o sentimento de plenitude que tem vivido.
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"Coração leve, mente tranquila e uma imensa gratidão por estar exatamente onde estou", escreveu na legenda da publicação.
O registro rapidamente recebeu comentários de internautas, que elogiaram a beleza da artista. Na foto, Paula aparece usando um top preto combinado com uma calcinha de biquíni de estampa de oncinha.
A atriz está no Maranhão ao lado do namorado, o empresário e colecionador de obras de arte Luís Paulo Montenegro. Os dois assumiram o relacionamento em maio de 2025 e, desde então, mantêm a vida amorosa de forma discreta.
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