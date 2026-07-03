Lauana Prado exibiu preparativos para chegada de Dom - Reprodução/Instagram

Lauana Prado exibiu preparativos para chegada de Dom Reprodução/Instagram

Publicado 03/07/2026 15:26

Rio - Lauana Prado, de 37 anos, mostrou detalhes da preparação para a chegada do primeiro filho, que se chamará Dom. A cantora surgiu nas redes sociais, nesta sexta-feira (3), arrumando as malas com os pertences que levará para a maternidade.

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"Chegou o momento da gente fazer a mala do 'baby Dom'. Todo mundo [está] muito empolgado. A Paulinha está empolgado, Lucas está empolgado e a 'mamãe Tati' esta empolgada", afirmou.

No registro, a cantora exibiu o kit de malas na cor marrom e personalizadas com o nome do menino. "Tem bolsa pequena, grande... olha que coisa perfeita. Ficou exatamente do jeito que a gente queria. Já estamos organizando as coisinhas e vamos levar um monte de casa coisa", disse ela.

Em janeiro, Lauana Prado anunciou que está esperando o primeiro filho. Ela engravidou por meio de FIV (Fertilização In Vitro) após quatro anos de tratamentos de fertilidade.