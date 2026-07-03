Juliano Tchula não quer ser retratado em filme sobre Marília Mendonça Reprodução/Instagram
Compositor de Marília Mendonça diz que não autorizou imagem em filme
Juliano Tchula acionou advogados para não ser retratado na produção
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Atriz também publicou cliques dos filhos Noah e Guy durante a viagem ao Maranhão.
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