Juliano Tchula não quer ser retratado em filme sobre Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Juliano Tchula não quer ser retratado em filme sobre Marília Mendonça Reprodução/Instagram

Publicado 03/07/2026 16:40

Rio - Juliano Tchula, parceiro de composições de Marília Mendonça (1995-2021), se manifestou sobre a cinebiografia da cantora. Ele declarou, nesta sexta-feira (3), que não deu autorização para o uso de sua imagem na produção e que acionou os advogados para evitar que sua história seja retratada no longa-metragem.

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"Há dois anos, eu já tinha pedido para os meus advogados notificarem uma possível criação de um filme que eu não queria participar. E eles insistiram, continuaram com isso até hoje. Trouxeram isso aí à tona agora de novo. Meus advogados entraram em contato de novo para notificar eles que eu não quero aparecer. Eu não me importo com o roteiro do filme", disse em vídeo divulgado pela mulher, Flavi Soares.

A recusa em participar do projeto é devido a conversão religiosa do compositor. "Eu não importo como vou me retratar. Eu só quero viver o presente aqui com Jesus. O meu passado, eu não vivo mais no passado, eu estou vivendo aqui com a minha família".

Juliano Tchula também saiu em defesa da mulher após ataques nas redes sociais. "Não é ela que fala por mim, ela me representa e eu que pedi para ela falar. Vocês estão brigando por alguém que vocês não conhecem. Eu não recebo mais direitos autorais. Eu não estou querendo dinheiro desse filme, eu tenho um direito meu de não aparecer no filme. Eu não quero que use minha imagem", afirmou.

Em comentário no Instagram, Flavi Soares já havia abordado a decisão do compositor de não ser retratado no projeto. "Só para avisar que meu marido não autorizou uso de imagem no filme!!! Nossos advogados estão há meses em contato", escreveu.

O longa-metragem sobre a vida de Marília Mendonça já está em fase de gravações e tem estreia prevista para 2027 no Prime Video. Marina Versos dará vida a Rainha da Sofrência e João Guilherme foi escalado para viver Juliano Tchula.