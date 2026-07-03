Danielle Winits abre álbum nos Lençóis Maranhenses - Reprodução Instagram

Danielle Winits abre álbum nos Lençóis MaranhensesReprodução Instagram

Publicado 03/07/2026 16:55

Rio - Danielle Winits compartilhou, nesta sexta-feira (3), novos registros da viagem aos Lençóis Maranhenses. Além de aparecer aproveitando o cenário paradisíaco, a atriz também publicou fotos dos filhos Noah, de 18 anos, e Guy, de 14, durante o passeio pelo Maranhão.

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"Lembrando esse azul que é do Brasil emanando energia pra abrir nosso céu do domingo", escreveu a artista, fazendo referência à partida da Seleção Brasileira contra a Noruega, pela Copa do Mundo.



Nas imagens, Danielle surge usando um maiô preto recortado e aproveitando um dia de sol no vilarejo de Atins, no Maranhão. Noah, filho do antigo relacionamento com Cássio Reis, e Guy, fruto do casamento com Jonatas Faro, também aparecem caminhando pela praia e curtindo momentos de lazer juntos.

