Marcos Oliveira - Reprodução do Instagram

Marcos Oliveira Reprodução do Instagram

Publicado 03/07/2026 13:54

Rio - Marcos Oliveira, conhecido pelo papel de Beiçola em "A Grande Família", deixou o CTI do Hospital São Lucas de Copacabana, no Rio, na manhã desta sexta-feira (3). O ator, de 70 anos, foi transferido para um quarto após passar por uma cirurgia de emergência na quinta-feira (2).

O procedimento foi realizado para a retirada de um abscesso na região do períneo. Segundo a jornalista Rose Scalco, amiga e assessora do artista, Marcos apresenta boa recuperação e já se alimenta normalmente. "Marcos saiu do CTI para o quarto já e está muito bem. Se alimentou bem desde ontem", disse Rose.

Apesar da melhora, o ator seguirá internado em observação. Ele está consciente e se comunica sem dificuldade.

Marcos Oliveira recebeu o diagnóstico de uma infecção na região do períneo na terça-feira (30). Na ocasião, foi levado ao Hospital das Clínicas de Jacarepaguá e, na manhã de quarta-feira (1º), transferido para o Hospital São Lucas, em Copacabana.

Esta é a segunda cirurgia do artista em menos de dois meses. Em maio, ele passou por uma operação para corrigir uma hérnia. Desde 2022, Marcos faz uso de uma bolsa de colostomia, após uma cirurgia urológica para tratar uma fístula uretral.

O ator mora atualmente no Retiro dos Artistas, no Rio. Ele marcou a televisão brasileira com o personagem Beiçola, do seriado "A Grande Família", exibido pela TV Globo.