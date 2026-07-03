Juliette confirmou que Anitta será madrinha do seu casamento com Kaique Cerveny - Reprodução / Instagram

Juliette confirmou que Anitta será madrinha do seu casamento com Kaique CervenyReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2026 13:42

Rio - Juliette, de 36 anos, revelou novos detalhes sobre o casamento com Kaique Cerveny, de 28, e confirmou que Anitta será uma das madrinhas da cerimônia. Em entrevista à revista "Marie Claire", publicada nesta sexta-feira (3), a cantora contou que o convite oficial ainda não foi entregue, mas afirmou que a artista já sabe que fará parte do momento especial.

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"Não fiz o convite oficial ainda, mas as pessoas sabem que serão", disse Juliette, mantendo em segredo os demais padrinhos.



Marcado para acontecer na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife (PE), o casamento foi pensado para refletir a história do casal e as origens da ex-BBB. Segundo ela, a celebração terá elementos da cultura nordestina e pretende oferecer aos convidados uma experiência que vá além da cerimônia tradicional.



Juliette contou que acompanha de perto cada etapa da organização ao lado do noivo. "Kaique também participa de tudo. Ele adora, às vezes mais que eu. É muito engraçado. A gente está com uma equipe muito boa com cerimonialista, decorador, muitos parceiros. A intenção é que seja uma coisa diferente. Tem coisas tradicionais, mas vai sair um pouco do tradicional e há uma questão cultural envolvida", explicou.



O jantar ficará a cargo do chef Onildo Rocha, amigo da cantora, que preparará um menu inspirado na cozinha armorial, movimento idealizado por Ariano Suassuna para valorizar a cultura nordestina. A lista de convidados reunirá pessoas que marcaram diferentes momentos da vida de Juliette, desde amigos da época em que morava na Paraíba até relações construídas após sua participação no "BBB 21". "Não fiz o convite oficial ainda, mas as pessoas sabem que serão", disse Juliette, mantendo em segredo os demais padrinhos.Marcado para acontecer na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife (PE), o casamento foi pensado para refletir a história do casal e as origens da ex-BBB. Segundo ela, a celebração terá elementos da cultura nordestina e pretende oferecer aos convidados uma experiência que vá além da cerimônia tradicional.Juliette contou que acompanha de perto cada etapa da organização ao lado do noivo. "Kaique também participa de tudo. Ele adora, às vezes mais que eu. É muito engraçado. A gente está com uma equipe muito boa com cerimonialista, decorador, muitos parceiros. A intenção é que seja uma coisa diferente. Tem coisas tradicionais, mas vai sair um pouco do tradicional e há uma questão cultural envolvida", explicou.O jantar ficará a cargo do chef Onildo Rocha, amigo da cantora, que preparará um menu inspirado na cozinha armorial, movimento idealizado por Ariano Suassuna para valorizar a cultura nordestina. A lista de convidados reunirá pessoas que marcaram diferentes momentos da vida de Juliette, desde amigos da época em que morava na Paraíba até relações construídas após sua participação no "BBB 21".

À publicação, a cantora também comentou os planos para a lua de mel. Segundo ela, a viagem foi adiada para o fim do ano por causa de compromissos já assumidos pelo casal. Sobre os planos de aumentar a família, Juliette afirmou: "Quero ter filho, só que queria ter daqui a uns cinco anos. Não sei se o relógio biológico vai deixar, mas não é um plano urgente. O meu filho agora é minha marca de maquiagem e eu quero curtir um pouco o casamento."