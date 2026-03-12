Juliette confirma casamento com Kaique Cerveny este ano e mostra preparativos - Reprodução / Instagram

Juliette confirma casamento com Kaique Cerveny este ano e mostra preparativosReprodução / Instagram

Publicado 12/03/2026 15:57

Rio - Juliette Freire surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (12) ao revelar que pretende subir ao altar ainda em 2026. A novidade foi anunciada nas redes sociais da artista, em um vídeo no qual aparece ao lado do noivo, o atleta de crossfit Kaique Cerveny.



Logo no início do registro, a paraibana brinca com os seguidores ao insinuar outra possível novidade antes de revelar o verdadeiro motivo da gravação. "Preciso dizer uma coisa... Não estou grávida, não! A verdade é que a gente vai casar!”, brincou a campeã do "BBB 21".



Empolgada com a nova fase, a cantora também garantiu que pretende compartilhar os bastidores do grande dia com os fãs. “E eu prometo trazer tudo para vocês”, completou.



No vídeo publicado, o casal aparece em momentos de preparação para a cerimônia. As imagens mostram visitas a possíveis locais do evento e degustações do cardápio escolhido para a festa. Na legenda da publicação, Juliette reforçou a novidade: “A gente vai casar esse ano. Prometo mostrar tudo para vocês!”.



Juliette e Kaique vivem um relacionamento desde dezembro de 2023. O pedido de casamento aconteceu em 30 de novembro de 2024, durante a comemoração antecipada do aniversário da cantora. Na ocasião, Kaique também pediu autorização à mãe da artista, Fátima, antes de oficializar o pedido. A artista completou 35 anos poucos dias depois, em 3 de dezembro.