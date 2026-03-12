Eliezer leva bronca de Viih Tube por deixar terno do casamento para última horaReprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Os preparativos do casamento de Viih Tube, de 25 anos, e Eliezer, de 36, já renderam um desentendimento entre os noivos. O próprio influenciador contou nas redes sociais que levou uma bronca da futura esposa ao comentar que pretendia escolher o terno apenas um mês antes da cerimônia.
Segundo Eli, a conversa começou quando Viih perguntou quando ele iria ver a roupa do casamento. Ele respondeu que pretendia alugar um terno perto da data, o que não agradou a influenciadora.
“Ela falou que está vendo o vestido desde o ano passado e questionou que consideração é essa com o casamento. Disse até que, se fosse para ser assim, nem queria casar”, relatou.
Depois, Eliezer também mostrou um print da conversa entre os dois. Irritada, Viih escreveu que, depois do comentário sobre o terno, já tinha entendido tudo. Eli tentou se justificar dizendo que nunca se casou e não sabia quando deveria resolver isso. A influenciadora rebateu dizendo que, com o nível de animação dele, talvez ele continuasse sem casar. O ex-BBB reagiu em tom de brincadeira: “Parece até que eu cometi um crime”.