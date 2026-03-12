Carol Magalhães e Daniel CandyReprodução

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Daniel Cady, de 40 anos, estaria vivendo um novo romance após o fim do casamento com Ivete Sangalo, de 53. Segundo o portal Leo Dias, o nutricionista teria viajado pela Europa na companhia da empresária baiana Carol Magalhães.
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Ivete Sangalo, Daniel Cady e os filhos, Marcelo, Marina e Helena - Reprodução / Instagram
Ivete Sangalo e Daniel Cady ao lado dos filhos: Marcelo, Marina e Helena - Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo se apresenta na Marina da Glória - Brazil News
Ivete Sangalo - Rafael Mattei / Divulgação
Carol Magalhães e Daniel Candy - Reprodução


Os dois teriam embarcado no dia 5 de março, dois dias após Ivete receber alta hospitalar depois de passar por uma cirurgia no rosto. Carol e Daniel já teriam se relacionado no passado, antes de ele conhecer a cantora. O namoro teria durado cerca de seis anos e, na época, pessoas próximas acreditavam que o casal poderia chegar ao casamento.

Ivete anunciou o fim da relação com Cady em novembro do ano passado, em um comunicado publicado nas redes sociais.
Carol é natural de Salvador, formada em Comunicação Social pela Unifacs e também estudou marketing na University of California, em Los Angeles. Atualmente, atua no setor imobiliário e é sócia de um projeto na Península de Maraú, no sul da Bahia.