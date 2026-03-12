Carol Magalhães e Daniel Candy - Reprodução

Carol Magalhães e Daniel CandyReprodução

Publicado 12/03/2026 17:18

Daniel Cady, de 40 anos, estaria vivendo um novo romance após o fim do casamento com Ivete Sangalo, de 53. Segundo o portal Leo Dias, o nutricionista teria viajado pela Europa na companhia da empresária baiana Carol Magalhães.

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Os dois teriam embarcado no dia 5 de março, dois dias após Ivete receber alta hospitalar depois de passar por uma cirurgia no rosto. Carol e Daniel já teriam se relacionado no passado, antes de ele conhecer a cantora. O namoro teria durado cerca de seis anos e, na época, pessoas próximas acreditavam que o casal poderia chegar ao casamento.



Ivete anunciou o fim da relação com Cady em novembro do ano passado, em um comunicado publicado nas redes sociais. Os dois teriam embarcado no dia 5 de março, dois dias após Ivete receber alta hospitalar depois de passar por uma cirurgia no rosto. Carol e Daniel já teriam se relacionado no passado, antes de ele conhecer a cantora. O namoro teria durado cerca de seis anos e, na época, pessoas próximas acreditavam que o casal poderia chegar ao casamento.Ivete anunciou o fim da relação com Cady em novembro do ano passado, em um comunicado publicado nas redes sociais.

Carol é natural de Salvador, formada em Comunicação Social pela Unifacs e também estudou marketing na University of California, em Los Angeles. Atualmente, atua no setor imobiliário e é sócia de um projeto na Península de Maraú, no sul da Bahia.