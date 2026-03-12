Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUAReprodução Instagram
Nos Stories do Instagram, ela publicou vídeos e fotos mostrando parte da experiência na neve. Nas imagens, todos aparecem bem agasalhados, usando roupas térmicas para enfrentar as baixas temperaturas enquanto exploram a paisagem montanhosa.
Em um dos registros, a família surge se divertindo durante a subida de teleférico até o topo de uma montanha coberta de neve.
Na descida, Romana também mostrou a desenvoltura da filha mais nova no esqui. A pequena Raika aparece deslizando pela neve com habilidade, arrancando elogios da mãe. Ao compartilhar o momento, a médica escreveu apenas “Raikinha” na legenda, acompanhada de emojis de carinha apaixonada.
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