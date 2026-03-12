Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUA - Reprodução Instagram

Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUAReprodução Instagram

Publicado 12/03/2026 15:51

Romana Novais usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (12), para dividir com os seguidores alguns momentos da viagem que está fazendo em família. A médica está no Colorado, nos Estados Unidos, ao lado do marido, o DJ Alok, e dos filhos do casal, Ravi, de seis anos, e Raika, de cinco.