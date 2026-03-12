Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUAReprodução Instagram

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Romana Novais usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (12), para dividir com os seguidores alguns momentos da viagem que está fazendo em família. A médica está no Colorado, nos Estados Unidos, ao lado do marido, o DJ Alok, e dos filhos do casal, Ravi, de seis anos, e Raika, de cinco.
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Filha de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUA - Reprodução Instagram
Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUA - Reprodução Instagram
Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUA - Reprodução Instagram
Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUA - Reprodução Instagram
Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUA - Reprodução Instagram
Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUA - Reprodução Instagram
Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUA - Reprodução Instagram
Filho de Alok e Romana Novais surge esquiando durante viagem da família aos EUA - Reprodução Instagram


Nos Stories do Instagram, ela publicou vídeos e fotos mostrando parte da experiência na neve. Nas imagens, todos aparecem bem agasalhados, usando roupas térmicas para enfrentar as baixas temperaturas enquanto exploram a paisagem montanhosa.

Em um dos registros, a família surge se divertindo durante a subida de teleférico até o topo de uma montanha coberta de neve.

Na descida, Romana também mostrou a desenvoltura da filha mais nova no esqui. A pequena Raika aparece deslizando pela neve com habilidade, arrancando elogios da mãe. Ao compartilhar o momento, a médica escreveu apenas “Raikinha” na legenda, acompanhada de emojis de carinha apaixonada.