Apaixonado, Vini Jr. posta foto romântica com Virginia Fonseca Reprodução / Instagram
Na imagem, o jogador aparece abraçado a Virginia. Para acompanhar o registro, ele usou apenas dois emojis: um coração vermelho e outro de dedos cruzados, símbolo associado a esperança e ao desejo de que algo dê certo.
A publicação ganhou ainda mais significado com a música escolhida por Vini. O atleta incluiu a canção “Raindance”, do cantor Daive, cuja letra fala sobre sentimentos e etapas de um relacionamento. O trecho destacado pelo refrão diz: "Com você é onde eu quero estar. Meu bem, você não percebe? Eu te amo, eu te amo".
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