Apaixonado, Vini Jr. posta foto romântica com Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Apaixonado, Vini Jr. posta foto romântica com Virginia Fonseca Reprodução / Instagram

Publicado 12/03/2026 20:13 | Atualizado 12/03/2026 21:33

Rio - Uma publicação de Vini Jr., de 25 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (12). O atacante do Real Madrid compartilhou uma foto romântica ao lado da influenciadora Virginia Fonseca, de 27, e chamou a atenção dos seguidores pela trilha sonora escolhida para acompanhar o momento.

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Na imagem, o jogador aparece abraçado a Virginia. Para acompanhar o registro, ele usou apenas dois emojis: um coração vermelho e outro de dedos cruzados, símbolo associado a esperança e ao desejo de que algo dê certo.A publicação ganhou ainda mais significado com a música escolhida por Vini. O atleta incluiu a canção “Raindance”, do cantor Daive, cuja letra fala sobre sentimentos e etapas de um relacionamento. O trecho destacado pelo refrão diz: "Com você é onde eu quero estar. Meu bem, você não percebe? Eu te amo, eu te amo".