Renato Aragão e Dedé Santana se reencontram - Reprodução / Instagram

Renato Aragão e Dedé Santana se reencontramReprodução / Instagram

Publicado 12/03/2026 17:59

Rio - O reencontro entre dois dos maiores nomes do humor brasileiro emocionou fãs nas redes sociais. Nesta quarta-feira (11), Renato Aragão, de 91 anos, recebeu em casa o amigo de longa data Dedé Santana, de 89, no Rio de Janeiro.



A visita aconteceu na residência de Renato, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. No Instagram, o ator publicou um registro do encontro: "Recebi meu amigo do peito. Que tarde maravilhosa!”, escreveu Renato Aragão na legenda da publicação. Nos comentários, Dedé respondeu com carinho: “Eu te amo, meu irmão”.



A amizade entre os dois começou em 1964 e se transformou em uma das parcerias mais marcantes da televisão brasileira. Juntos, eles alcançaram enorme popularidade como integrantes do grupo humorístico "Os Trapalhões", da TV Globo.



Mesmo após o fim do programa, os dois artistas mantêm carreiras ativas. Renato Aragão está em cartaz no Rio com o espetáculo "Adorável Trapalhão – O Musical", inspirado em sua trajetória artística. Já Dedé Santana percorre o país com seu circo.