Carlos Alberto de Nóbrega chora ao celebrar 90 anos após internação - Reprodução / Instagram

Carlos Alberto de Nóbrega chora ao celebrar 90 anos após internaçãoReprodução / Instagram

Publicado 12/03/2026 14:17

Rio - O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega celebrou os 90 anos nesta quinta-feira (12) com emoção redobrada. O artista recebeu alta hospitalar na quarta-feira (11), após enfrentar um pico de pressão alta e um quadro de pneumonia. Ele estava internado desde domingo (8) no Hospital Sírio-Libanês.



A recuperação mudou os planos do aniversário. A grande festa que o apresentador organizava para amigos foi cancelada. No lugar, a comemoração ganhou um clima íntimo, apenas com familiares.



Logo cedo, a mulher do humorista, a médica Renata de Nóbrega, preparou um café da manhã surpresa e abriu uma live nas redes sociais para que o artista conversasse com fãs. Na publicação, o apresentador agradeceu o carinho que recebeu. “Meus 90 anos chegaram, e o nosso café da manhã foi mais que especial. Muito obrigado pelo carinho de vocês e por tudo até aqui. Não acredito que cheguei aos 90. Valeu, pessoal! Obrigado, minha família. Obrigado, SBT”, escreveu.



Durante o vídeo, Carlos Alberto se emocionou ao soprar as velas do bolo e não segurou as lágrimas. “Estou muito feliz! Muito emocionado hoje! Lutei muito para chegar aos 90, tive muitas alegrias, decepções, muitas vitórias, alguns escorregões... Estou vivo, inteiro e consegui fugir do hospital ontem (risos), numa boa”, disse.





Internação recente



O apresentador contou que passou mal no último domingo (8) e procurou atendimento médico após perceber que a pressão arterial estava muito alta.



“Acordei com 18 de pressão e tive que ir ao hospital porque não melhorava. Disseram que eu tinha que ver isso com meu médico cardiologista. Cheguei lá, fiz exame de sangue e o de menos era a pressão, eu estava com uma pneumonia. Saí ontem de tarde, e quero agradecer muito a equipe médica do Sírio. São todos maravilhosos.”



Por orientação médica e para priorizar a recuperação, a comemoração desta quinta-feira ficou restrita à família. “Eu ia fazer uma festa para alguns amigos, mas cancelei anteontem e só vou receber meus filhos, enteados, minha sogra, meus cunhados.”



Carlos Alberto de Nóbrega é pai de seis filhos, fruto de dois casamentos: Carlos Alberto Filho, Marcelo, Maurício, Vinícius e os gêmeos Maria Fernanda e João Victor.